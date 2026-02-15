ドジャース・山本由伸投手（２７）がバッテリー組キャンプ２日目の１４日（日本時間１５日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でキャッチボールなどで調整した。山本は「すごくいいオフシーズンを過ごせた。体の疲労は他の年よりもなくて、体の状態はほかの年よりいい。調子はいい。（ＷＢＣは）最高のメンバーがそろったと思うのですごく楽しみ」と話した。キャンプ初日だった前日１３日（同１４日）は、いきなりライブＢ