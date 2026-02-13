「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒル・決勝」（１４日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）１回目終了後に失格者が１人出た。オーストリアのダニエル・チョフェニヒ（オーストリア）がブーツサイズが４ミリオーバーで失格となった。２２年北京五輪ではスーツ規定違反が複数出て波紋を呼んだジャンプ競技。今大会ここまで男女ノーマルヒル、混合団体と失格はなかったが、ここで初めて失