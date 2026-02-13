中国最北端の地である黒竜江省漠河市北極村はどれほど寒いのだろうか。ここでは撒いた水が直ちに凍り付いてしまう。お湯を空に向かって勢いよく撒けば、たちまち美しい氷の花が広がる。（提供/人民網日本語版・編集/YF）