SVリーグ7位・東レ静岡の今季初の3連勝はならなかった。SVリーグとして船出した昨季から6戦全敗中の4位・WD名古屋にストレート完敗。今季初先発したOH小沢宙輝（28）の強打で応戦も、相手のサーブで守りを崩されて一度も主導権を握れなかった。バレンタインデーの熱いエールに応えられなかった。第3セット19―24。レフトからチーム人気No・1を誇るOH小沢のアタックがサイドラインを越えて万事休す。歴代最多に迫る3290人が集ま