（）新潟アルビレックスBBは新潟県長岡市のアオーレ長岡で埼玉を79―69で下し、2連勝で5位に浮上した。12連勝中だった強敵を相手にPFムトンボ・ジャン・ピエール（23）がチーム最多タイとなる13得点に12リバウンドと躍動し、3試合連続のダブルダブル（2桁得点、2桁リバウンド）を達成。15日の同戦で3連勝を狙う。ホームで埼玉の連勝を12で止めた。試合終了と同時に両手を高々と上げて喜びを表現したムトンボは「簡単な試合じゃ