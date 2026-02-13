◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第2節藤枝2―0松本（2026年2月14日藤枝総合運動公園サッカー場）J2藤枝が新体制初勝利を挙げた。槙野智章新監督（38）采配2戦目となったホームのJ3松本戦は、FW菊井悠介（26）の古巣相手の2得点で2―0で快勝。黒星スタートとなった開幕戦に続く本拠戦で、サポーターに白星を届けた。21日の次節もホームでJ2甲府と対戦する。誰もが待ち望んだ歓喜の笛がピッチに響いた。采配2戦目で初勝利