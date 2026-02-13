中国の王毅外相は14日、ドイツで開催中の安全保障に関する国際会議に出席し、高市首相の台湾有事をめぐる発言について、「中国の領土主権への直接的な侵害だ」と改めて批判しました。アメリカのブルームバーグ通信によりますと、中国の王毅外相は14日、世界各国の首脳や高官らが出席するドイツのミュンヘン安全保障会議で演説しました。王毅外相は質疑の場で、高市首相がいわゆる「台湾有事」について集団的自衛権を行使できる「存