ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は14日（日本時間15日）、スキージャンプ男子ラージヒルが行われた。男子ノーマルヒル＆混合団体で銅メダルを獲得している二階堂蓮（日本ビール）が1回目でビッグジャンプ。140メートルを飛び、154.0ポイントの首位に立った。ネット上では深夜のファンが歓喜の声を上げた。既にメダル2つ。乗りに乗っている二階堂が、1回目から魅せた。勢いよく飛び出し、ヒルサイズ手前のビッグ