ミラノ五輪の組織委員会は１４日、スノーボードのスロープスタイル（ＳＳ）で１６日に予定していた男女の予選を、１５日に前倒しして実施すると発表した。悪天候予想のため。男子が午前１０時１５分（日本時間午後６時１５分）、女子が午後２時１５分（日本時間午後１０時１５分）開始予定。ビッグエアで金メダルを獲得した女子の村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）と男子の木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）に２種目金