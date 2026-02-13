◆サウジＣ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）福永祐一調教師＝栗東＝がＡＢＥＭＡの生中継に特別ゲストとして出演した。フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が連覇を決めると、福永師は「並み居る世界のトップジョッキーを従えて、坂井瑠星君がしっかりと勝ち切ったのは誇らしい」とコメントした。６番ゲートからのスタートで、序盤は内から進