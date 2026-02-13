◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）フォーエバーヤングのサウジＣ勝利により、矢作芳人調教師は海外重賞１８勝、Ｇ１・１１勝となった。ともに自身が持つ歴代トップの記録を更新した。サウジアラビアでは「無双状態」で、サウジＣを２３年にパンサラッサと２５、２６年にフォーエバーヤングで制すなど７回中３度Ｖを飾るほか、ネオムターフＣを２５年をシンエンペラ