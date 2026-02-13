ドジャース・大谷翔平投手（３１）がバッテリーキャンプ２日目の１４日（日本時間１５日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で行われる「ライブＢＰ」で打席に立ち、四球と見逃し三振だった。大谷はキャンプ初日だった前日１３日（同１４日）は投手調整に専念。３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は打者に専念するが、ブルペン入りして２７球を投げ込んでいた。自主トレなどを通して打者としての調