「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒル・決勝」（１４日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）初出場でノーマルヒル銅メダリストの二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝は１回目でヒルサイズ手前の１４０メートルのビッグジャンプを飛び、１５４・０点でトップに立った。２位にはドメン・プレブツ（スロベニア）が１４７・０点。７点差をつけて２回目に挑む。２２年北京五輪ラージヒル銀メダルの小