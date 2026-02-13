【ダンイーデン（米フロリダ州）＝平沢祐】プロ野球の巨人から米大リーグのブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（２９）が１４日、フロリダ州ダンイーデンのキャンプ施設で自主トレーニングに臨んだ。前日にフロリダ入りし、キャンプ施設を訪れたばかりの岡本。ストレッチ後には早速、室内で打撃練習に臨んだ。巨人時代の登場曲であるサザンオールスターズのヒット曲「希望の轍（わだち）」が流れる場面もあった。その後