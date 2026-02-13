◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ男子ラージヒル 1回目(大会9日目/現地14日)日本代表からは二階堂蓮選手、小林陵侑選手、中村直幹選手が出場。1回目のジャンプで二階堂選手が大ジャンプを披露し全体トップに立ちました。二階堂選手は、トライアルで131メートルを記録。日本勢トップの2位につけ、調子の良さをみせます。そして本番1回目でも 140メートルの大ジャンプ。154.0ポイントの高得点を記録し全体1