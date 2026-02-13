2月14日深夜、静岡県島田市で、乗用車が歩行者に衝突して軽傷を負わせ、そのまま逃走するひき逃げ事件がありました。警察が逃げた車両と運転手の行方を追っています。 14日午後11時半頃、島田市中河町の県道沿いで、乗用車が歩行者の男性会社員（58）に衝突し、そのまま逃走しました。男性会社員は右脚を打撲するなどの軽傷です。 警察によりますと、乗用車は道路沿いの店舗から歩道を横切って車道に出ようとした際、歩道上の男