日本スケート連盟のインスタグラムが１４日に更新され、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子の３選手が登場。坂本花織（シスメックス）、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）、千葉百音（木下グループ）の３ショットが反響を集めた。日本代表のウエアを着用した３選手は全員が走るポーズで撮影。「男子シングルフリーの応援に行ってきます！」と、紹介された。中井、千葉は五輪初出場だが、経験豊富で明るい性格の坂