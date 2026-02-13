◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ男子個ラージヒル（１４日、イタリア・ミラノ）【バルディフィエメ（イタリア）１４日＝松末守司】１回目が終了。五輪初出場で個人ノーマルヒル、混合団体で銅メダルを手にしている二階堂蓮（日本ビール）が１４０メートル、１５４・０点でトップに立った。２０２２年北京五輪同種目の銀メダリスト、小林陵侑（チームＲＯＹ）は１３１メートル、１３４・９点で１