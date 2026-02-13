◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）日本から出走したオイシン・マーフィー騎手＝イギリス＝騎乗のサンライズジパング（牡５歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）は敗れた。ＪＲＡ初の女性トレーナー、前川調教師も海外重賞初挑戦で勝利をつかむことはできなかった。前走の有馬記念５着で芝への適性を示しながらも再び砂へ矛先を向け、海を渡った一戦。前川師にとって