◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日スノーボード（2026年2月14日リビーニョ・スノーパークなど）ミラノ・コルティナ冬季五輪の大会主催者は14日、スノーボード・スロープスタイル（SS）の男女予選を、当初予定されていた16日から、15日に変更すると発表した。男子は15日午前10時10分（日本時間午後6時10分開始）、女子は同日午後2時10分（同10時10分開始）となる。変更の理由は16日が荒天予報となっているため。16日正