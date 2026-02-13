深夜にもかかわらず日本最強馬のサウジカップ連覇にＳＮＳが歓喜の声であふれている。現地時間１４日に行われたサウジカップ・Ｇ１（ダート１８００メートル）は、日本から出走した坂井瑠星騎手騎乗のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が優勝した。まずまずのスタートを決めると道中は２列目のインにつけた前年王者。４コーナーでは開いた内を突いて、最後の直線は米国のナイソス（２着）