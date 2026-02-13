FAカップ4回戦が14日に行われ、サウサンプトンとレスターが対戦した。現在、サウサンプトンはチャンピオンシップ（イングランド2部）に身を置いており、前節終了時点では12勝10分10敗の勝ち点「46」で9位に位置。現在は公式戦3連勝中、5戦負けなしと勢いに乗っている。FAカップ4回戦では、同じくチャンピオンシップに所属しながら、現在21位と残留争いに巻き込まれているレスターと激突。両者は前節のチャンピオンシップでも