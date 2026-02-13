◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）史上初の連覇を達成したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は、総獲得賞金で４５億６０００万超と国内断然トップを更新した以外にも、様々な記録を達成した。昨年のＢＣクラシックに加え、当レース連覇で海外Ｇ１・３勝目となったが、これはエイシンプレストン（０１年香港マイル、０２＆０３