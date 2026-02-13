◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子５００メートルが行われ、日本記録保持者の新濱立也（高崎健康福祉大職）は３４秒４６で６位に入った。スタンドでは２４年に結婚したカーリング女子ロコ・ソラーレの吉田夕梨花が見守った。ゴール後には涙を流し「こんなに大きい舞台で滑っている姿は、よく戻ってきたという思い。怪我しないで滑りきってほしいという思いで見ていた