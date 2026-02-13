おととし、刑務所で急死したロシアの反体制派指導者ナワリヌイ氏の死因について、ドイツやフランスなどヨーロッパ5か国は、遺体から採取された検体を分析した結果として、「毒殺と確信している」とする共同声明を発表しました。ロシアの反体制派指導者だったナワリヌイ氏は2024年にロシアの北極圏にある刑務所で急死し、当局は死因を「自然死」とした一方で、妻ユリアさんは殺害されたと主張していました。ドイツやフランス、イギ