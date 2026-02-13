競馬の世界最高賞金レース、サウジカップ（ＧＩ・ダート１８００メートル）が１４日、サウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で１３頭が出走して行われ、坂井瑠星が騎乗したフォーエバーヤング（牡（おす）５歳、栗東・矢作芳人厩舎（きゅうしゃ））が初の連覇を達成し、１０００万ドル（約１５億２０００万円）を獲得した。