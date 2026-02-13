◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート女子団体パシュート準々決勝(大会9日目/現地14日)女子団体パシュート準々決勝に挑んだ日本は2位通過で準決勝進出が決定。出場した堀川桃香選手、佐藤綾乃選手、郄木美帆選手の3人がレースを振り返りました。強豪カナダに0秒49遅れる、2分55秒52で予選2位通過を決めた日本。3大会連続出場となる佐藤選手は「ミラノに入ってから日に日にチームの一体感がすごくよく