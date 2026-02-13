男子500メートル滑走する新濱立也＝ミラノ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日（14日）スピードスケート男子500メートルで日本勢は新濱立也（高崎健康福祉大職）が6位となったのが最高で、表彰台に届かなかった。前回北京五輪銅メダルの森重航（オカモトグループ）は10位、倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）は19位だった。ノルディックスキーのジャンプ男子個人ラージヒルは、ノーマルヒル銅メダルの二階堂蓮（日本