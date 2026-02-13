スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）が13日（日本時間14日）、アリゾナ州サプライズで行われた全米大学体育協会（NCAA）1部の開幕・アリゾナ大戦に「5番・一塁」で出場し、3回に右越えソロ本塁打、5回に左翼線二塁打を放ち、4打数2安打1打点で10―7の勝利に貢献した。「力まずいけたのと、スイングを振り切れた」と納得の一発を振り返り、大学2年目を好発進し「まだまだ100点ではないが、いい形でできたと思う」と笑み