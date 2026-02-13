「サウジＣ・Ｇ１」（１４日、キングアブドゥルアジーズ）昨年度のＪＲＡ年度代表馬で圧倒的１番人気の支持を集めていたフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）が、レース史上初の連覇を達成した。２年続けて１着賞金１０００万ドル（約１５億６０００万円）をゲットし、自身が持つ歴代１位の総賞金を４５億円超に更新した。馬主は「ウマ娘」で知られるＣｙｇａｍｅｓの親会社である株式会社サイバーエージェント代表取締役