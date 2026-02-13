きのう深夜、埼玉県羽生市で木造平屋建て住宅など2棟が焼ける火事がありました。けが人は確認されていませんが、火元となった住宅に住む男性と連絡が取れていないということです。火事があったのは埼玉県羽生市の木造平屋建て住宅で、きのう午後11時半すぎ、「近所の住宅から爆発音が聞こえた」と近隣住民から119番通報がありました。警察と消防によりますと、ポンプ車など16台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが