◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）史上初の連覇を達成したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の総獲得賞金はレース前で２９億９３５０万４９００円。すでに日本馬歴代１位だったが、今回の勝利で１着賞金１０００万米ドル（約１５億６７３２万９６５０円）が加わり、４５億６０８３万４５５０円となった。２位は２３年のドバイ