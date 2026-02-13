◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子５００メートルが行われ、「怪物」ジョーダン・ストルツ（米国）が３３秒７９の五輪新記録で金メダルを獲得した。高速リンクの米ソルトレークシティーでクリズニコフ（ロシア）がマークした世界記録３３秒６１に低地で迫る驚異的なタイムだった。１０００メートルに続いて２冠となった。２１歳の「怪物」ストルツは世界距離別選手