◇ミラノ・コルティナ五輪第9日スピードスケート男子500メートル（2026年2月14日ミラノ・スピードスケート競技場）スピードスケートの男子500メートルが14日（日本時間15日）に行われ、新濱立也（高崎健康福祉大職）が登場。34秒46でメダルには手が届かなかったが、日本人選手では最上位となる6位入賞となった。レース後、新濱は「結果というより、この4年間いろんなことがあったので、ここに立てたこと、無事にレー