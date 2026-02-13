「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート男子５００ｍ」（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）２大会連続出場の新濱立也（２９）＝高崎健康福祉大職＝は６位入賞。３４秒４６でゴールし、両手をたたいて喜んだ。客席ではカーリング女子ロコ・ソラーレの妻、吉田夕梨花が観戦。夫の登場に両手を合わせて祈り、レース後はタオルで顔を覆う様子もあった。妻が立つことができなかったミラノの舞台で奮闘。新濱は「妻