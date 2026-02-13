【ミュンヘン＝工藤彩香】英仏独、スウェーデン、オランダの欧州５か国は１４日、ロシアの刑務所で２０２４年２月に死亡した反政権運動指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏が毒殺されたとする共同声明を発表した。各国が生体試料を分析したところ、毒物が検出されたという。５か国は「ロシアには毒物を投与する手段や動機、機会があった」と非難し、ロシアの責任を追及する構えだ。声明によると、検出された毒物は猛毒性の「エピバ