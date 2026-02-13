◆第７回ネオムターフカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝２１００メートル）今年からＧ１に昇格した１着賞金１８０万米ドル（２億８２１１万円）の一戦で、日本から出走した坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝騎乗のシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は４着だった。日本馬にとっては２０２２年のオーソリティ、昨年の同馬に続く３勝目を狙ったが、ならなかった。優勝したの