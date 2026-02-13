ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子５００メートルが行われ、日本記録保持者の新濱立也（高崎健康福祉大職）は３４秒４６で６位に入った。新濱は初出場の２２年北京五輪ではスタートで出遅れるなど持ち味を発揮できず、２０位に終わった。ミラノ五輪に向けた４年間も試練が続き、２４年３月にドイツで練習中に転倒し、腰椎を骨折。昨年４月には沖縄・石垣島での合宿