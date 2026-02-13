◆第７回ネオムターフカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝２１００メートル）今年からＧ１に昇格した１着賞金１８０万米ドル（２億８２１１万円）の一戦で、日本から出走した岩田望来騎手＝栗東・フリー＝騎乗のアロヒアリイ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）は７着に終わった。日本馬にとっては２０２２年のオーソリティ、昨年のシンエンペラーに続く３勝目はならなかった。優勝したの