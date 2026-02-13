14日（現地時間13日）、サウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場8Rで行われたG2レッドシーターフハンデキャップ（芝3000メートル、11頭立て）には日本馬2頭が参戦。シュトルーヴェの8着が最高。愛国馬サンズアンドラバーズ（セン5＝Jオブライエン厩舎、父スタディオブマン）が勝利を飾った。