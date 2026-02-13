【ブンデスリーガ第22節】(コメルツバンク・アレーナ)フランクフルト 3-0(前半2-0)ボルシアMG<得点者>[フ]ナサニエル・ブラウン(24分)、A. Amaimouni-Echghouyab(34分)、アンスガー・クナウフ(75分)<警告>[フ]マリオ・ゲッツェ(54分)、ロビン・コッホ(78分)、L. Arrhov(87分)[ボ]ロッコ・ライツ(84分)、ヤニク・エンゲルハルト(89分)