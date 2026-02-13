【ブンデスリーガ第22節】(ヴェーザーシュタディオン)ブレーメン 0-3(前半0-2)バイエルン<得点者>[バ]ハリー・ケイン2(22分、25分)、レオン・ゴレツカ(70分)<警告>[ブ]セネ・ライネン(28分)、ニクラス・シュタルク(37分)、カメロン・プエルタス(90分)[バ]ジャマル・ムシアラ(80分)