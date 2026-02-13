【ブンデスリーガ第22節】(ライン・ネッカー・アレーナ)ホッフェンハイム 3-0(前半0-0)フライブルク<得点者>[ホ]フィスニク・アスラニ(46分)、オザン・カバク(51分)、バランタン・ジェンドレイ(90分+5)<警告>[ホ]バズマナ・トゥレ(9分)、グリシャ・プレメル(24分)、オザン・カバク(53分)[フ]パトリック・オスターハーゲ(55分)