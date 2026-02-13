ラ・リーガ 25/26の第24節 ヘタフェとビリャレアルの試合が、2月15日00:15にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。 ヘタフェはルイス・バスケス（FW）、マルティン・サトリアーノ（FW）、マウロ・アランバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはタニ・オルワセイ（FW）、ウーゴ・ロペス（MF）、タジョン・ブキャナン（MF）らが先発に名を連ねた。