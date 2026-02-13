◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート・男子500メートル 決勝(大会9日目/現地14日)スピードスケート男子500メートルでは、新濱立也選手が34秒466を記録。日本勢トップとなる6位で入賞となりました。レースを終えた直後には、両手をたたいて自らを鼓舞した新濱選手。金メダルが期待された前回の北京大会では、500メートル20位、1000メートル21位と振るわず。2025年4月には交通事故で顔の骨折など大けがを負い