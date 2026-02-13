◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックスキージャンプ男子ラージヒル トライアル（大会9日目/現地14日）日本代表からは二階堂蓮選手、小林陵侑選手、中村直幹選手が出場。試合前に行われるトライアルでは、二階堂選手が日本勢トップの2位につけました。その二階堂選手は、トライアルに挑むと美しい飛型で131メートルを記録。87.1ポイントで2位となりました。小林選手は128メートルで4位、中村選手は134.5メートルを飛び、7