◇ミラノ・コルティナ五輪第9日スピードスケート男子500メートル（2026年2月14日ミラノ・スピードスケート競技場）スピードスケートの男子500メートルが14日（日本時間15日）に行われ、廉子文（中国）が登場した。廉子文は1000メートルで、優勝候補の一人だったユップ・ベンネマルス（オランダ）に進路を譲らなかったことで失格。ベンネマルスが、レース後に詰め寄るなど一触即発の状態となった。全レース後に、ベン