ミラノ・コルティナオリンピックの日本選手団の伊東秀仁団長が13日、中間記者会見を開き、選手に対する誹謗中傷への対応が「想定以上の件数に追われている」と話しました。ミラノ・コルティナオリンピックで日本選手団を率いる伊東団長は13日、会見で、SNS上での誹謗中傷対策について話しました。伊東団長は、「迅速な削除要請や選手支援を行う体制を構築しているが、毎日想定以上の件数での対応に追われている」と述べました。