現地時間2月14日、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われたサウジカップデー第8R・レッドシーターフハンデキャップ（G2・芝3000m・1着賞金150万ドル＝約2億2500万円）は、サンズアンドラバーズが1位で入線した。詳細は後ほど更新致します。主催者発表のものと照らし合わせください。