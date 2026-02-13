徳之島の天城町で14日、火事があり、住宅1棟が全焼しました。 徳之島警察署によりますと、14日午後9時前、天城町岡前の住民から「近所が燃えている」と消防に通報がありました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で、農業・木脇隆三さん（49）の木造平屋住宅1棟、およそ158平方メートルが全焼しました。木脇さんは1人暮らしで、出火当時は外出しており無事でした。警察は、15日に実況見分を行い、火事の原